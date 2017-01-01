ТОП-5 главных автомобилей 2018 года: Рейтинг легендарного Джереми Кларксона

В течении года Джереми Кларксон протестировал 28 авто.

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Экс-ведущий автомобильного шоу Топ Гир и нынешний - программы The Grand Tour Джереми Кларксон составил рейтинг самых лучших авто прошедшего 2018 года. Рейтинг опубликовал Sunday Times.

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В течении года Джереми протестировал 28 авто. Лучшими из них он назвал:

1. Lamborghini Huracan Performante

2. Porsche 911 GT2 RS

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3. Alpina B5

4. Aston Martin Vantage

5. Bentley Continental GT

Ранее сообщалось, что экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети.