В США засветился эффектный электрогрузовик Tesla красного цвета

Представленный, но еще не выпущенный серийно электрогрузовик Tesla Semi засветился в США. Об этом сообщает ТСН.

Фотографию сняли на шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Примечательным у этого экземпляра стал эффектный красный цвет - ранее грузовиков такого окраса от Tesla еще не видели.

Интересно, что судя по фото, грузовик заряжали от одной зарядки. На других “тестовых“ фото грузовика автомобиль заряжали сразу от 4-х зарядок.

Never seen Kettleman this busy. And for a bonus we got to see a @Tesla semi in the wild! Lovin the #Model3 life pic.twitter.com/xO67ztqgTw