Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В США засветился эффектный электрогрузовик Tesla красного цвета

Комментариев: 0
Примечательным у этого экземпляра стал эффектный красный цвет - ранее грузовиков такого окраса от Tesla еще не видели.
Фотографию сняли на шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско
Фотографию сняли на шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско
twitter.com

Представленный, но еще не выпущенный серийно электрогрузовик Tesla Semi засветился в США. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео

Фотографию сняли на шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Примечательным у этого экземпляра стал эффектный красный цвет - ранее грузовиков такого окраса от Tesla еще не видели.

Интересно, что судя по фото, грузовик заряжали от одной зарядки. На других “тестовых“ фото грузовика автомобиль заряжали сразу от 4-х зарядок.

Ранее сообщалось, что на продажу выставлен редчайший авто-самолет службы доставки пиццы.

Поделись:
Теги: Tesla Semi, электрогрузовик, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь