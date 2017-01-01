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ТОП-5 ранее неизвестных прототипов Porsche показали на видео

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Даже самые преданные ценители и знатоки Porsche автомобилей скорее всего не знакомы с этими прототипами.
ТОП-5 неизвестных концептов Porsche в одном видео
ТОП-5 неизвестных концептов Porsche в одном видео
Скриншот видео

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Автомобили Porsche обладают культовым статусом и имеют поклонников по всему миру. Но даже самые преданные ценители и знатоки бренда скорее всего не знакомы с этими прототипами.

Дело в том, что ранее публике они не показывались. Но тепер, в рамках цикла роликов “Топ-5 Porsche“, автомобильная компания показала ТОП-5 неизвестных концептов в одном видео.

Ранее сообщалось, что появились фото эксклюзивного гибрида Запорожца и Porsche.

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