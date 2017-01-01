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Выставлен на торги уникальный ретро Mercedes 50-х годов с тюнингом AMG

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Высокая стоимость связана с тем, что Mercedes-Benz 300 SL AMG собрали всего 11 штук.
Выставлен на торги уникальный ретро Mercedes 50-х годов с тюнингом AMG
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Выставлен на торги уникальный ретро Mercedes 50-х годов с тюнингом AMG
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В Японии продают весьма неординароное купе Mercedes-Benz 300 SL 1955 года выпуска. Автомобиль доработали в AMG, поэтому его цена - 1,2-1,4 млн. долларов.

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Высокая стоимость связана с тем, что Mercedes-Benz 300 SL AMG собрали всего 11 штук. Определить внешне AMG версию можно только по низкопрофильным колесам на 17 дюймов.

Салон по роскоши под стать самому авто. Двигатель - 6-литровый V8 на 380 лошадей. Максималка - 250 км в час.

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Автомобиль модернизировали не так давно - с 1996 по 2000 года, поэтому машина не отстает от современных авто как по техническим характеристикам, так и по надежности.

Ранее сообщалось, что мастера роскошно тюнинговали Запорожец в заниженный хот-род.

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Теги: Mercedes-Benz 300 SL AMG, интересные авто, Япония
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