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На Рождество в Киеве изменится график движения транспорта

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Наземный общественный транспорт будет работать на три часа больше.
Некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут изменены
Некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут изменены
wikipedia.org

На Рождество в Киеве изменится график движения общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте “Киевпастранса“.

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Наземный общественный транспорт будет работать на три часа больше. Также, в связи с проведением массовых мероприятий, 7 января с 12:00 до 16:00 некоторые маршруты будут изменены:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. “Лукьяновская“;
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусы № 24, 114 - по трассе движения рабочего дня (через ул. Крещатик).

Ранее сообщалось, что в Украине из-за снегопадов перекрыли ряд дорог - список.

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Теги: дороги, график движения, Киев, Рождество
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