На Рождество в Киеве изменится график движения транспорта
Наземный общественный транспорт будет работать на три часа больше.
На Рождество в Киеве изменится график движения общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте “Киевпастранса“.
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Наземный общественный транспорт будет работать на три часа больше. Также, в связи с проведением массовых мероприятий, 7 января с 12:00 до 16:00 некоторые маршруты будут изменены:
- троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. “Лукьяновская“;
- троллейбусы № 16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- автобусы № 24, 114 - по трассе движения рабочего дня (через ул. Крещатик).
Ранее сообщалось, что в Украине из-за снегопадов перекрыли ряд дорог - список.
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