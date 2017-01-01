ТОП-5 самых продаваемых новых авто в Украине в 2018 году

Продажи в Украине за год упали по разным данным на 0,6%, или на 2,35%.

Renault Duster стал самым продаваемым авто в Украине в 2018 году wikipedia.org

Организации Autoconsulting и Укравтопром независимо друг от друга опубликовали итоговую статистику продаж автомобиле в Украине за 2018 год. Об этом сообщает Авто24.

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Продажи в Украине за год упали по разным данным на 0,6%, или на 2,35%. Связано это с принятием законопроекта о снижении акциза на ввоз автомобилей в Украину - желающие купить автомобиль украинцы решили подождать снижения цен, поэтому в декабре зафиксирован рекордно низкий уровень в 6,5-7 тысяч купленных авто.

Если говорить о самых популярных марках, то в пятерку вошли Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda и Nissan.

Статистика продаж авто в Украине по данным Autoconsulting auto.24tv.ua

Ранее был опубликован ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов.