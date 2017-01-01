Пикапы против Tesla: Владельцы электрокаров научились отвечать на травлю
Один из владельцев Tesla Model X решил показать способ бороться с травлей.
Совсем недавно сообщалось о таком явлении, как "Icing", или "заморозка" - бойкот автомобилей Tesla владельцами машин с двигателями внутреннего сгорания (особенно крупными пикапами).
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Icing получил распространение в США. Типичный пример - блокировка зарядных станций Tesla огромными пикапами.
Один из владельцев Tesla Model X решил показать способ бороться с такой травлей - пикап можно отбуксировать в сторону. Но сможет ли электрокар отбуксировать огромный автомобиль, к тому же, с заблокированными стояночным тормозом колесами. Как оказалось - еще как может.
Ранее сообщалось, что автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео.
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