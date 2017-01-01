Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пикапы против Tesla: Владельцы электрокаров научились отвечать на травлю

Комментариев: 0
Один из владельцев Tesla Model X решил показать способ бороться с травлей.
Сможет ли электрокар отбуксировать огромный автомобиль?
Сможет ли электрокар отбуксировать огромный автомобиль?
Скриншот Youtube

Совсем недавно сообщалось о таком явлении, как "Icing", или "заморозка" - бойкот автомобилей Tesla владельцами машин с двигателями внутреннего сгорания (особенно крупными пикапами). 

Читай также: В США стали массово обижать владельцев Tesla

Icing получил распространение в США. Типичный пример - блокировка зарядных станций Tesla огромными пикапами.

Один из владельцев Tesla Model X решил показать способ бороться с такой травлей - пикап можно отбуксировать в сторону. Но сможет ли электрокар отбуксировать огромный автомобиль, к тому же, с заблокированными стояночным тормозом колесами. Как оказалось - еще как может.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео.

Поделись:
Теги: Tesla, буллинг, заморозка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь