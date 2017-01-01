Под Киевом нашли редчайший автомобиль времен Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны такие авто предназначались для высшего командного состава.

Состояние найденного ГАЗ-М1 ожидаемо далеко от идеального Скриншот Youtube

Харьковский технический клуб "Самоходъ", известный реставрациями исторических автомобилей, отыскал под Киевом редчайший авто ГАЗ-М1, который выпускался с 1936 по 1942 год. Об этом сообщает Автоцентр.

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Во время Второй мировой войны такие авто предназначались для высшего командного состава.

Состояние найденного ГАЗ-М1 ожидаемо очень плохое. Тем не менее, у авто сохранился кузов, крылья, рама и частично - ходовая часть. В планах у харьковского клуба - восстановление легендарной машины.

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На счету у клуба "Самоход" не один удачный проект (например, бронеавтомобиль БА-20 и ГАЗ М-1 1936 года), так что остается запастись терпением и дождаться результата работы.

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