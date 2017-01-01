Как кататься на "евробляхе" легально - два способа

Есть еще как минимум две лазейки, которые позволяют пользоваться "евробляхами" легально.

Оба способа простыми уж никак не назовешь wikipedia.org

После недавного принятия новых правил растаможки автомобилей с европейской регистрацией, “евробляхи“ оказались вне закона. Тем не менее, есть еще как минимум две лазейки, которые позволяют пользоваться “евробляхами“ легально.

Правда, оба способа простыми не назовешь. Об этом передает UBR, со ссылкой на главу Association of Troubleshooters Сергея Креймера.

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Первый способ - регистрация авто на представительство иностранной компании. Такие автомобили получают временные украинские номера, но документы нужно продлевать каждый год.

Проблема в том, что процедура оформления очень сложная и недешевая - минимум 3 тысячи долларов.

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Второй способ - встать на временный консульский учет в стране регистрации авто. Это дает возможность пользоваться авто в Украине в течении двух месяцев, после чего из страны придется выезжать. Способ тоже не очень удобный и связан с множеством проблем - сложная процедура получения, необходимость выписки из Украины, иметь официальное трудоустройство.

Кроме того, недавно сообщалось, что желающих встать на учет настолько много, что в консульствах за границей большие очереди.