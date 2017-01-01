Американец отсудил 5,8 миллионов долларов за поломку б/у Ferrari

Вскоре после покупки у авто начались очевидные проблемы - как выяснилось, оказался неисправным впускной коллектор.

Американец отсудил 5,8 млн. компенсации морального ущерба у автосалона. Об этом сообщает Automotive News.

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Мужчина решил купить бывший в употреблении спорткар Ferrari F430 и нашел подходящий экземпляр за привлекательную цену - 90 тысяч долларов.

Вскоре после покупки у авто начались очевидные проблемы - в салоне появился запах бензина. Как выяснилось, был неисправен впускной коллектор.

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В салоне сразу попытались переложить вину на покупателя, заявив, что он неправильно эксплуатировал спорткар. Мужчина обратился в суд и выиграл. Теперь автосалон должен ему 6835 долларов за ремонт, 13 366 долларов за сопутствующие убытки и 5,8 млн.за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили огромную свалку “Жигулей“.