Американец отсудил 5,8 миллионов долларов за поломку б/у Ferrari
Американец отсудил 5,8 млн. компенсации морального ущерба у автосалона. Об этом сообщает Automotive News.
Читай также: Странное фото: В Украине засняли Ford Mondeo внутри Mercedes Sprinter
Мужчина решил купить бывший в употреблении спорткар Ferrari F430 и нашел подходящий экземпляр за привлекательную цену - 90 тысяч долларов.
Вскоре после покупки у авто начались очевидные проблемы - в салоне появился запах бензина. Как выяснилось, был неисправен впускной коллектор.
Читай также: Tesla на автопилоте неожиданно сбила российского робота в США - видео
В салоне сразу попытались переложить вину на покупателя, заявив, что он неправильно эксплуатировал спорткар. Мужчина обратился в суд и выиграл. Теперь автосалон должен ему 6835 долларов за ремонт, 13 366 долларов за сопутствующие убытки и 5,8 млн.за моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили огромную свалку “Жигулей“.
Полная версия правил