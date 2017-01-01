Рекордно экономное авто собрали из солнечных батарей - фото

Каждые сто километров поездки на авто обходятся всего в один доллар.

Авто проехало во время тестов 4100 километров autocentre.ua

В австралийском университете Нового Южного Уэльса создали рекордно экономичный автомобиль. Об этом сообщает Автоцентр.

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Кузов авто буквально покрыт солнечными батареями, поэтому упоминать, что это электрокар, наверное, лишне.

Кроме того, авто сделано максимально аэродинамичным и обтекаемым, чтобы энергия расходовалась максимально эффективно.

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Какие у авто электродвигатели - не сообщается. Известно, что авто проехало во время тестов 4100 километров. Каждые сто километров обходились всего в один доллар. Авто в 5 раз экономнее расходует энергию, чем, например, Tesla. Рекорд зафиксирован официально и будет внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Авто в 5 раз экономнее расходует энергию, чем, например, Tesla autocentre.ua

Ранее сообщалось, что владельцы Tesla научились отвечать на травлю.