"Мастер-дрифта" в Днепре эффектно уничтожил свое авто на стоянке - видео

Вместо ловких кругов на асфальте водитель потерял управление и эффектно влетел в столб.

На стоянках нередко можно увидеть дрифтеров-самоучек Скриншот видео

Один из самых нелепых дрифт-заездов произошел в Днепре. Забавное видео опубликовали в Facebook.

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На стоянках нередко можно увидеть дрифтеров-самоучек, которым очень хочется покрасоваться своим мастерством перед окружающими. Один из таких "гонщиков" попал на видео в Днепре.

Вместо ловких кругов на асфальте он потерял управление и эффектно влетел в столб.

Ранее сообщалось, что опубликовано зрелищное видео погони, снятое с вертолета.