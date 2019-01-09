"Мастер-дрифта" в Днепре эффектно уничтожил свое авто на стоянке - видео
Вместо ловких кругов на асфальте водитель потерял управление и эффектно влетел в столб.
Один из самых нелепых дрифт-заездов произошел в Днепре. Забавное видео опубликовали в Facebook.
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На стоянках нередко можно увидеть дрифтеров-самоучек, которым очень хочется покрасоваться своим мастерством перед окружающими. Один из таких "гонщиков" попал на видео в Днепре.
Вместо ловких кругов на асфальте он потерял управление и эффектно влетел в столб.
Ранее сообщалось, что опубликовано зрелищное видео погони, снятое с вертолета.
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