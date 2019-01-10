Таможенники искусственно завышают стоимость "евроблях" - как бороться?

На таможне массово завышают таможенную стоимость автомобилей, что существенно увеличивает сумму их растаможки.

Недавно сообщалось, на таможне массово завышают таможенную стоимость автомобилей, что существенно увеличивает сумму их растаможки. Что можно сделать в такой ситуации рассказал Дорожный Адвокат.

Читай также: Как кататься на "евробляхе" легально - два способа

Если на таможне посчитали заявленную стоимость авто заниженной и на этом основании отказали в растаможке, декларанту должна быть предоставлен специальный документ - письменное Решение о корректировке заявленной таможенной.

В этом документе должны быть названы причины корректировки - почему таможенники считают что стоимость авто стоит дороже.

Читай также: Владельцам "евроблях" ниже Евро-5 не дают растаможить авто

Если вы не согласны с корректировкой суммы, предложенной таможенниками, вы можете покинуть таможню. Для этого все же придется заплатить сумму таможенных платежей, рассчитанную таможенниками. Но та сумма, которую вы переплатили по вашему мнению, будет считаться залогом - ее вы сможете вернуть, доказав более низкую стоимость авто за 80 дней.

Для этого нужно предоставить таможне дополнительные документы, доказывающие ваши расчеты. Если таможня не внесет решение в течении 5 дней, будет считаться, что вы доказали более низкую стоимость авто.

Ранее сообщалось, что растаможенные по льготной цене "евробляхи" разрешили продавать.