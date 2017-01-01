Стала известна история свалки старых BMW без пробега в Болгарии

Бизнесмен купил сразу 186 таких авто в Испании с большой скидкой, чтобы перепродать.

По новой цене продать BMW оказалось очень сложно - распродажа растянулась на многие годы autocentre.ua

Недавно сообщалось о найденных 11 BMW E34 без пробега в Болгарии.

Предполагалось, что их владелец много лет назад купил их, чтобы использовать как такси, но оказалось, что это не так. Историю автомобилей рассказал Автоцентр.

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На самом деле, владелец купил сразу 186 таких авто в Испании с большой скидкой, чтобы перепродать. Но неожиданно в налогообложении страны появились изменения и стоимость автомобилей возросла на 20%.

По новой цене продать BMW оказалось очень сложно - распродажа растянулась на многие год. В итоге осталось 11 авто, которые и обнаружили совсем недавно.

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Автомобили не редкие и не в самом хорошем состоянии, хоть на них никто и не ездил. Сейчас их хотят продать по 15 тысяч евро за одно авто.

Автомобили не редкие и не в самом хорошем состоянии autocentre.ua

Сейчас их хотят продать по 15 тысяч евро за одно авто autocentre.ua

Ранее сообщалось, что такси Tesla намотали 700 000 поездок за год.