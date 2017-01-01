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Стала известна история свалки старых BMW без пробега в Болгарии

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Бизнесмен купил сразу 186 таких авто в Испании с большой скидкой, чтобы перепродать.
По новой цене продать BMW оказалось очень сложно - распродажа растянулась на многие годы
По новой цене продать BMW оказалось очень сложно - распродажа растянулась на многие годы
autocentre.ua

Недавно сообщалось о найденных 11 BMW E34 без пробега в Болгарии. 

Предполагалось, что их владелец много лет назад купил их, чтобы использовать как такси, но оказалось, что это не так. Историю автомобилей рассказал Автоцентр.

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На самом деле, владелец купил сразу 186 таких авто в Испании с большой скидкой, чтобы перепродать. Но неожиданно в налогообложении страны появились изменения и стоимость автомобилей возросла на 20%.

По новой цене продать BMW оказалось очень сложно - распродажа растянулась на многие год. В итоге осталось 11 авто, которые и обнаружили совсем недавно. 

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Автомобили не редкие и не в самом хорошем состоянии, хоть на них никто и не ездил. Сейчас их хотят продать по 15 тысяч евро за одно авто.

Автомобили не редкие и не в самом хорошем состоянии
Автомобили не редкие и не в самом хорошем состоянии
autocentre.ua

Сейчас их хотят продать по 15 тысяч евро за одно авто
Сейчас их хотят продать по 15 тысяч евро за одно авто
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что такси Tesla намотали 700 000 поездок за год.

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Теги: интересные авто, Болгария, BMW E34
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