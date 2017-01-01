Огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник - видео
Момент падения засняла камера видеорегистратора.
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В Австралии огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник. Инцидент засняла камера видеорегистратора - видео выложили в Twitter.
На кадрах запечатлен момент падения - щит, превосходящий размерами само авто, упал на крышу. Как сообщается, водитель чудом получил лишь незначительные травмы.
BAD SIGN: Dash cam video captures the moment a freeway sign crashed onto a vehicle in Melbourne, Australia. Luckily, the driver escaped with minor injuries. https://t.co/Wp7HHSjcGe pic.twitter.com/xrqntlkgyt— ABC News (@ABC) 10 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде.
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