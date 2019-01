Огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник - видео

Читай также: Забавное видео из Волыни: Как обычным бревном заменить запаску

В Австралии огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник. Инцидент засняла камера видеорегистратора - видео выложили в Twitter.

На кадрах запечатлен момент падения - щит, превосходящий размерами само авто, упал на крышу. Как сообщается, водитель чудом получил лишь незначительные травмы.

BAD SIGN: Dash cam video captures the moment a freeway sign crashed onto a vehicle in Melbourne, Australia. Luckily, the driver escaped with minor injuries. https://t.co/Wp7HHSjcGe pic.twitter.com/xrqntlkgyt