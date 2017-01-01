Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник - видео

Комментариев: 0
Момент падения засняла камера видеорегистратора.
Водитель чудом получил лишь незначительные травмы
Водитель чудом получил лишь незначительные травмы
Скриншот видео

Читай также: Забавное видео из Волыни: Как обычным бревном заменить запаску

В Австралии огромный дорожный указатель упал на движущийся по шоссе внедорожник. Инцидент засняла камера видеорегистратора - видео выложили в Twitter.

На кадрах запечатлен момент падения - щит, превосходящий размерами само авто, упал на крышу. Как сообщается, водитель чудом получил лишь незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде.

Поделись:
Теги: видео, жесть, ДТП, Австралия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь