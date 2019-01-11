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Укравтодор: Скандальное видео разбитой дороги под Уманью - фейк

Комментариев: 1
В действительности, отремонтированный участок Умань-Гайсин в хорошем состоянии, никаких проблем не наблюдается.
Состояние дороги на скандальном видео
Состояние дороги на скандальном видео
facebook.com

В начале января в СМИ начали мелькать заголовки о дороге Умань-Гайсин, которую отремонтировали только два месяца назад, но уже, якобы, успела прийти в непригодность. Видео этого участка опубликовала в пользователь Facebook Lana Shine.

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Как сообщает журналист 1+1 Елена Шворак, скандальное видео - ни что иное, как фейк. В действительности, отремонтированный участок Умань-Гайсин в хорошем состоянии, никаких проблем не наблюдается.

На самом деле этот участок выглядит так
На самом деле этот участок выглядит так
facebook.com

Очевидно, в видео вмонитровали кадры плохой дороги, чтобы создалось впечатления, что покрытие испортилось. 

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Эту информацию подтверждают и другие журналисты. В Укравтодор также отреагировали на новость:

“Когда люди развенчивают ложь. Всегда будьте внимательны и осторожны с информацией, которую получаете. Проверить никогда не помешает”.

Ранее сообщалось, что почти по всей Украине замело снегом трассы - Укравтодор.

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Теги: дороги, Украина, ремонт дорог
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Комментариев (2)
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Petlyra    11.01.2019, 15:02
Оценка:  0
Petlyra
Трасса Киев - Суммы участок Новая Басань -Старый Баков это жуть, вложили столько денег типа на реконструкцию а сделали полное дерьмо с временным частичным покрытием , что бы вы падлы всегда ездили по таким дорогам
гость  (аноним)  11.01.2019, 14:48
Оценка:  +1
гость
Уважаемый Укравтодор посмотрите на трассу которую вы закончили осенью 2018г от Белой Церкви в сторону Киева , от КП на протяжении 5 км начали ямы образовываться .
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