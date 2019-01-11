Укравтодор: Скандальное видео разбитой дороги под Уманью - фейк

В действительности, отремонтированный участок Умань-Гайсин в хорошем состоянии, никаких проблем не наблюдается.

В начале января в СМИ начали мелькать заголовки о дороге Умань-Гайсин, которую отремонтировали только два месяца назад, но уже, якобы, успела прийти в непригодность. Видео этого участка опубликовала в пользователь Facebook Lana Shine.

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Как сообщает журналист 1+1 Елена Шворак, скандальное видео - ни что иное, как фейк. В действительности, отремонтированный участок Умань-Гайсин в хорошем состоянии, никаких проблем не наблюдается.

На самом деле этот участок выглядит так facebook.com

Очевидно, в видео вмонитровали кадры плохой дороги, чтобы создалось впечатления, что покрытие испортилось.

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Эту информацию подтверждают и другие журналисты. В Укравтодор также отреагировали на новость:

“Когда люди развенчивают ложь. Всегда будьте внимательны и осторожны с информацией, которую получаете. Проверить никогда не помешает”.

Ранее сообщалось, что почти по всей Украине замело снегом трассы - Укравтодор.