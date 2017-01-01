Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На дорогах Украины засветился знаменитый маслкар Shelby Cobra 427

Комментариев: 0
Cobra засветилась в Одессе на летней резине.
Оригинальных авто этой модели создали всего 56 экземпляров
Оригинальных авто этой модели создали всего 56 экземпляров
pictadesk.com/drive.luxury

В Украине засняли легендарный Shelby Cobra 427. Автомобиль имеет статус культового в США.

Читай также: В США засветился эффектный электрогрузовик Tesla красного цвета

Cobra засветилась на дорогах Одессы и на летней резине. 

Но что-то подсказывает, что это все же не настоящий Cobra 427 - оригинальных авто этой модели создали всего 56 экземпляров. Несмотря на это, реплика удивляет своим качеством.

Что внутри этой машины - неизвестно. У оригинальной Cobra был двигатель V8 Ford на 7 литров, мощностью в 425-485 лошадей. Один из самых быстрых авто своего времени, Shelby разгонялся до 264 км. Разгон до ста - за 4,2 секунды.

Ранее сообщалось, что нашумевший электрокар за 15 000 евро будут собирать в Грузии.

Поделись:
Теги: Shelby Cobra 427, интересные авто, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь