На дорогах Украины засветился знаменитый маслкар Shelby Cobra 427

Cobra засветилась в Одессе на летней резине.

В Украине засняли легендарный Shelby Cobra 427. Автомобиль имеет статус культового в США.

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Cobra засветилась на дорогах Одессы и на летней резине.

Но что-то подсказывает, что это все же не настоящий Cobra 427 - оригинальных авто этой модели создали всего 56 экземпляров. Несмотря на это, реплика удивляет своим качеством.

Что внутри этой машины - неизвестно. У оригинальной Cobra был двигатель V8 Ford на 7 литров, мощностью в 425-485 лошадей. Один из самых быстрых авто своего времени, Shelby разгонялся до 264 км. Разгон до ста - за 4,2 секунды.

Ранее сообщалось, что нашумевший электрокар за 15 000 евро будут собирать в Грузии.