Уникальный суперкар McLaren Senna вспыхнул почти сразу после покупки - видео

Уникальный автомобиль McLaren Senna, выпущенный в количестве 500 штук неожиданно загорелся через 11 дней после покупки.

Больше всего владельца авто поразила реакция проезжающих мимо автомобилистов Скриншот Youtube

Уникальный автомобиль McLaren Senna, выпущенный в количестве 500 штук неожиданно загорелся прямо в дороге, всего через 11 дней, после покупки.

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Автомобиль принадлежал знаменитому видеоблогеру. По его словам автомобиль вспыхнул мгновенно. Единственное, что удалось сделать - отъехать немного дальше от деревьев, чтобы огонь не перекинулся на листву.

Больше всего владельца авто поразила реакция проезжающих мимо автомобилистов, которые буквально наслаждались происходящим, пытаясь сделать зрелищные фотографии впритык к горящему транспорту, готовому вот-вот взорваться.

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“Пост в инстаграм не стоит жизней“, - заявил владелец авто.

Причина возгорания пока неизвестна, но по словам блогера, страховая оплатит стоимость спорткара.

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