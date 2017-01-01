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Уникальный суперкар McLaren Senna вспыхнул почти сразу после покупки - видео

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Уникальный автомобиль McLaren Senna, выпущенный в количестве 500 штук неожиданно загорелся через 11 дней после покупки.
Больше всего владельца авто поразила реакция проезжающих мимо автомобилистов
Больше всего владельца авто поразила реакция проезжающих мимо автомобилистов
Скриншот Youtube

Уникальный автомобиль McLaren Senna, выпущенный в количестве 500 штук неожиданно загорелся прямо в дороге, всего через 11 дней, после покупки.

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Автомобиль принадлежал знаменитому видеоблогеру. По его словам автомобиль вспыхнул мгновенно. Единственное, что удалось сделать - отъехать немного дальше от деревьев, чтобы огонь не перекинулся на листву. 

Больше всего владельца авто поразила реакция проезжающих мимо автомобилистов, которые буквально наслаждались происходящим, пытаясь сделать зрелищные фотографии впритык к горящему транспорту, готовому вот-вот взорваться.

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“Пост в инстаграм не стоит жизней“, - заявил владелец авто.

Причина возгорания пока неизвестна, но по словам блогера, страховая оплатит стоимость спорткара.

Ранее сообщалось о забавном видео из Волыни: как обычным бревном заменить запаску.

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Теги: блогер, видео, спорткар, McLaren Senna
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