Какой автомобиль экономичнее в условиях Украины - электрокар, или гибрид

Электрокары выгоднее, гибриды - заметно практичней.

В плане покупки авто, гибриды тоже уступают электрокарам по цене. depositphotos.com

Общее количество электрокаров и гибридов на территории Украины остается весьма незначительным, но уверенно продолжает расти. Какой из автомобилей выгоднее - гибрид, или полностью электрический автомобиль - выяснило Сегодня.

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Электрокары безусловно дешевле в эксплуатации - ТО нужно проводить намного реже, да и сама процедура сводится к замене масла редуктора и фильтра салона, благодаря простоте конструкции. Зарядка электрокара тоже дешевле, чем гибрида.

С другой стороны, в Украине неразвита инфраструктура, поэтому пользование полностью электрическим автомобилем удобным не назовешь - процедура зарядки авто может создать много хлопот. К тому же, есть риск застрять где-то в дали от цивилизации, с полностью разряженным электрокаром. С этой стороны гибриды удобнее.

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В плане покупки авто, гибриды тоже уступают электрокарам по цене. Дело во льготах на электрокары, которые делают их растаможку бесплатной, что существенно снижает их стоимость. На гибриды льготы не распространяются, поэтому, например, за новый Toyota Prius Prime 2018 придется заплатить на 32,55% стоимости больше.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Украине уменьшилось - Нацполиция.