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Тинейджеры не смогли угнать автомобили и решили просто их разбить

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Подростков поймали - теперь их могут посадить на срок до 20 лет.
Тинейджеры не смогли угнать автомобили и решили просто их разбить
© autocentre.ua
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Тинейджеры не смогли угнать автомобили и решили просто их разбить
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На эти фото просто больно смотреть. В Хьюстоне произошла попытка угона автомобилей из местного дилерского салона. Угнать машины пытались тинейджеры. Об этом сообщает Автоцентр.

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Но что-то пошло не по плану (если он у них, конечно, был) и выехать из закрытой стоянки не получилось. 

Вероятно в отместку подростки не придумали ничего лучшего, чем просто побить автомобили. Пострадало более 20 автомобилей, среди которых Chevrolet Corvette, Dodge Challenger, Porsche Boxster и Jaguar XE. 

Подростков поймали - теперь их могут посадить на срок до 20 лет. Сумма ущерба составила 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ зарабатывать на автомобилистах.

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Теги: подростки, хулиганы, США, автосалон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
33  (аноним)  19.01.2019, 11:36
Оценка:  0
33
Насмотрелись _угнать за 60 сек_ глупые малолетки. Пороть розгами и в трудовые лагеря отрабатывать ущерб. Ещё одни жертвы кино.
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