Подростков поймали - теперь их могут посадить на срок до 20 лет.

Тинейджеры не смогли угнать автомобили и решили просто их разбить

Тинейджеры не смогли угнать автомобили и решили просто их разбить

На эти фото просто больно смотреть. В Хьюстоне произошла попытка угона автомобилей из местного дилерского салона. Угнать машины пытались тинейджеры. Об этом сообщает Автоцентр.

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Но что-то пошло не по плану (если он у них, конечно, был) и выехать из закрытой стоянки не получилось.

Вероятно в отместку подростки не придумали ничего лучшего, чем просто побить автомобили. Пострадало более 20 автомобилей, среди которых Chevrolet Corvette, Dodge Challenger, Porsche Boxster и Jaguar XE.

Подростков поймали - теперь их могут посадить на срок до 20 лет. Сумма ущерба составила 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ зарабатывать на автомобилистах.