Tesla пообещала подарить свое авто любому, кто выполнит ее испытание

Любой сможет попробовать взломать программное обеспечение и, в случае удачи, уехать на взломанном авто.

Знаменитая автомобильная компания Tesla пообещала подарить автомобиль Model 3 любому, кто взломает ее программное обеспечение, передает Bloomberg.

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Такой вызов Tesla бросила участникам ежегодного соревнования по кибербезопасности Pwn2Own в Канаде. Любой пришедший сможет попытать свои силы и, в случае удачи, уехать на взломанном авто.

Pwn2Own - знаменитое соревнование, на котором специалисты ищут уязвимости в программного обеспечения и, зачастую, в случае успеха получают вознаграждения от разработчиков.

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Данная практика распространена в сфере IT, потому что помогает разработчикам быстро найти и устранить бреши в своем софте. Участие в соревнованиях автомобильной компании более чем закономерно, учитывая значение программного обеспечения в современных машинах.

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