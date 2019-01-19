ТЕСТ: Угадайте авто из 90-х по одной фаре
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Авторы современных концептов не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне.
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Новое – хорошо забытое старое. Авторы современных концептов хорошо об этом помнят и не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне. А насколько хорошо о формах почти тридцатилетней давности помните вы? Проверьте себя, попробуйте угадать автомобиль из 90-х по одной единственной фаре.
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