ТЕСТ: Угадайте авто из 90-х по одной фаре

Авторы современных концептов не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне.

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Новое – хорошо забытое старое. Авторы современных концептов хорошо об этом помнят и не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне. А насколько хорошо о формах почти тридцатилетней давности помните вы? Проверьте себя, попробуйте угадать автомобиль из 90-х по одной единственной фаре.

Ранее публиковался тест: сможете ли вы отличить качественный бензин от некачественного?.