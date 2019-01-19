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ТЕСТ: Угадайте авто из 90-х по одной фаре

Спецтема: Тесты bigmir)net
Комментариев: 1
Авторы современных концептов не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне.
Насколько хорошо о формах почти тридцатилетней давности помните вы?
Насколько хорошо о формах почти тридцатилетней давности помните вы?
rmsothebys.com

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Новое – хорошо забытое старое. Авторы современных концептов хорошо об этом помнят и не стесняются применять уже знакомые идеи в своем дизайне. А насколько хорошо о формах почти тридцатилетней давности помните вы? Проверьте себя, попробуйте угадать автомобиль из 90-х по одной единственной фаре.

 

Ранее публиковался тест: сможете ли вы отличить качественный бензин от некачественного?.

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Теги: тест, фары, автомобили 90-х
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Boxerogos    19.01.2019, 12:13
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