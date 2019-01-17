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Стало известно, сколько заработали таксисты в Киеве в новогоднюю ночь

Комментариев: 2
Некоторые водители за одну ночь с 31 декабря на 1 января заработали около 6 тысяч гривен.
Третий заказ такси в 2019 году был... в травмпункт
Третий заказ такси в 2019 году был... в травмпункт
depositphotos.com

Новогодняя ночь - отличная возможность для таксистов повысить свой доход. Оператор такси Taxify опубликовал статистику заработка извозчиков Киева.

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Выяснилось, что некоторые водители за одну ночь с 31 декабря на 1 января заработали около 6 тысяч гривен. 

Самое горячее время наступило в 4 утра, когда люди разъезжались домой. 

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Любопытно, что третий заказ такси в 2019 году был... в травмпункт. Машину вызвали вскоре после полуночи - видимо кто-то слишком эмоционально встретил Новый год. 

Около 69% заказов было на Софийскую площадь, в два раза меньше (31%) - на Контрактову площадь.

Ранее сообщалось, что такси Tesla намотали 700 000 поездок за год.

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Теги: такси, Новый год, Киев
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Комментариев (2)
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    17.01.2019, 13:53
Оценка:  -1
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць Tому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
construktor1    17.01.2019, 12:41
Оценка:  0
construktor1
Как же народ любит считать чужие деньги... Ну, заработали малость таксисты. Ну и что?
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