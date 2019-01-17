Стало известно, сколько заработали таксисты в Киеве в новогоднюю ночь

Некоторые водители за одну ночь с 31 декабря на 1 января заработали около 6 тысяч гривен.

Третий заказ такси в 2019 году был... в травмпункт depositphotos.com

Новогодняя ночь - отличная возможность для таксистов повысить свой доход. Оператор такси Taxify опубликовал статистику заработка извозчиков Киева.

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Выяснилось, что некоторые водители за одну ночь с 31 декабря на 1 января заработали около 6 тысяч гривен.

Самое горячее время наступило в 4 утра, когда люди разъезжались домой.

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Любопытно, что третий заказ такси в 2019 году был... в травмпункт. Машину вызвали вскоре после полуночи - видимо кто-то слишком эмоционально встретил Новый год.

Около 69% заказов было на Софийскую площадь, в два раза меньше (31%) - на Контрактову площадь.

Ранее сообщалось, что такси Tesla намотали 700 000 поездок за год.