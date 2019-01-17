Во дворе Киева нашли заброшенный лимузин Linkoln "на бляхах"
Обычно среди брошенных машин встречаются старые, но практичные Audi, BMW, или Mercedes.
После изменения правил расстаможки многие владельцы “евроблях“ были вынуждено просто бросить свои автомобили - стоимость растаможки не стала доступной, а уже в марте за незаконное пользование “евробляхой“ будут выписывать огромные штрафы.
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Обычно среди брошенных машин встречаются старые, но практичные Audi, BMW, или Mercedes. Но можно встретить и более необычный экземпляры, например. как этот лимузин Linkoln Town Car, фотографии которого опубликовал Автоцентр.
Впрочем, есть еще шанс, что лимузин кто-то выкупит и растаможит.
Ранее стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные “евробляхи“.
Полная версия правил