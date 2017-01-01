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В США из авто выпал 2-летний ребенок - мать спокойно уехала

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Автор видео подобрал ребенка - к счастью 2-летняя девочка в результате падения не пострадала.
Мать ребенка забыла пристегнуть кресло и не заметила, как оно выпало из авто
Мать ребенка забыла пристегнуть кресло и не заметила, как оно выпало из авто
Скриншот видео

Жуткая история произошла в городе Менкато в США. Видео инцидента опубликовали в Facebook.

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Автор видео, в автомобиле которого установлен видеорегистратор, заметил, как в машине впереди открылась задняя дверь и из нее выпал ребенок в детском кресле.

Мужчина подобрал ребенка - к счастью 2-летняя девочка в результате падения не пострадала.

Выяснилось, что мать ребенка, которая была за рулем авто, забыла пристегнуть кресло и не заметила, как оно выпало из авто. Вскоре она все же обнаружила пропажу и вернулась по той же дороге назад, где ее ждал подобравший ребенка водитель.

Ранее сообщалось, что разгневанный водитель зрелищно сбежал с эвакуатора в Москве - видео.

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Теги: видео, ребенок, ДТП с детьми, США
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