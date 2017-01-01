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В Запорожье засветилось рекордно маленькое авто из Франции

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4-сильный мотор позволяет развить солидную скорость в 60 км в час.
Arola 20 в данный момент носит звание самого компактного в Украине
Arola 20 в данный момент носит звание самого компактного в Украине
http://iz.com.ua

В запорожском музее нашли удивительный ситикар французского происхождения. Об этом сообщает Индустриалка.

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Автомобиль Arola 20 в данный момент носит звание самого компактного в Украине. Его длина - 2 метра, ширина - 1,25 метра, высота - 1,57 метра. Весит Arola 20 190 килограмм.

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Автомобиль очень редкий, потому что выпускался только в течении 1981 и 1982 годов. Запорожская Arola 20 единственная в Украине.

4-сильный мотор позволяет развить солидную скорость в 60 км в час. У Arola 20 2 места и коробка автомат. Примечательно, что машина до сих пор на ходу.

Автомобиль очень редкий, потому что выпускался только в течении 1981 и 1982 годов
Автомобиль очень редкий, потому что выпускался только в течении 1981 и 1982 годов
http://iz.com.ua

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.

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Теги: Arola 20, Запорожье, Украина, Франция
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