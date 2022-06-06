В ломбарде засняли роскошный спорткар Nissan GT-R
Спорткар достаточно новый - модель с таким дизайном передней чати начали собирать только в 2017 году.
Владельцам спортакров тоже иногда бывают срочно нужны деньги. В Кракове засняли спорткар Nissan GT-R на парковке ломбарда.
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Необычную фотографию опубликовал ТопЖыр. Фотографию сняли в декабре прошлого года.
Любопытно, что спорткар достаточно новый - модель с таким дизайном передней чати начали собирать только в 2017 году.
Этот GT-R оснащен твин-турбодвигателем V6 на 3,8 литра, мощностью в 570 лошадей.
Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.
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