Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911
Тюнингованный ЗАЗ продают по солидной цене - 105 тысяч долларов.
Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911
© topgir.com.ua
Фото 1/5
Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911
Показать полный текст
Реклама
В Азербайджане за 105 тысяч долларов продают любопытный кабриолет. И речь не о крутом спорткаре, а о тюнингованном Запорожце. Об этом сообщает ТопЖыр.
Читай также: Китайский электрокроссовер на 7 мест представили на автошоу в Детройте
Авто создали еще в 1978 году. Кроме ЗАЗ-966, в тюнинге использовали также запчасти от Москвич-407 и Москвич-412. Колеса взяты вообще от Жигули.
Главное что бросается в глаза - полотняный съемный верх авто. Но цена кабриолета-ЗАЗ все же кажется слишком высокой.
Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.
Полная версия правил