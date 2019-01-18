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Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911

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Тюнингованный ЗАЗ продают по солидной цене - 105 тысяч долларов.
Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911
© topgir.com.ua
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Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911
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В Азербайджане за 105 тысяч долларов продают любопытный кабриолет. И речь не о крутом спорткаре, а о тюнингованном Запорожце. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Авто создали еще в 1978 году. Кроме ЗАЗ-966, в тюнинге использовали также запчасти от Москвич-407 и Москвич-412. Колеса взяты вообще от Жигули.

Главное что бросается в глаза - полотняный съемный верх авто. Но цена кабриолета-ЗАЗ все же кажется слишком высокой.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.

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Теги: тюнинг, ЗАЗ, кабриолет, Баку
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 14:44
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гость
от "дизайнера" точно все из дома убежали
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