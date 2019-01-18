Тюнингованный "Запорожец"-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911

Тюнингованный ЗАЗ продают по солидной цене - 105 тысяч долларов.

В Азербайджане за 105 тысяч долларов продают любопытный кабриолет. И речь не о крутом спорткаре, а о тюнингованном Запорожце. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Авто создали еще в 1978 году. Кроме ЗАЗ-966, в тюнинге использовали также запчасти от Москвич-407 и Москвич-412. Колеса взяты вообще от Жигули.

Главное что бросается в глаза - полотняный съемный верх авто. Но цена кабриолета-ЗАЗ все же кажется слишком высокой.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.