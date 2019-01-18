Автомобиль меньше даже Smart - 2,58 метра в длину, 1,35 метра в ширину и 1,5 метра в высоту.

3500 долларов за новое авто: В Киеве засветился дешевый электроситикар

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3500 долларов за новое авто: В Киеве засветился дешевый электроситикар

Один из самых дешевых автомобилей в Украине Bostrix Cubic засветился на украинских дорогах. Авто стоит только 3500 долларов и является полностью электрическим. Фотографии опубликовал Автоцентр.

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Авто китайского происхождения рассчитано на 4 человек. Авто весит всего 420 килограмм, но имеет 4 колеса. Автомобиль даже меньше Смарта - 2,58 метра в длину, 1,35 метра в ширину и 1,5 метра в высоту.

Аккумулятор рассчитан всего на 75 километров хода, максималка - 45 километров в час.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.