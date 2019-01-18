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3500 долларов за новое авто: В Киеве засветился дешевый электроситикар

Комментариев: 3
Автомобиль меньше даже Smart - 2,58 метра в длину, 1,35 метра в ширину и 1,5 метра в высоту.
3500 долларов за новое авто: В Киеве засветился дешевый электроситикар
© autocentre.ua
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3500 долларов за новое авто: В Киеве засветился дешевый электроситикар
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Один из самых дешевых автомобилей в Украине Bostrix Cubic засветился на украинских дорогах. Авто стоит только 3500 долларов и является полностью электрическим. Фотографии опубликовал Автоцентр.

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Авто китайского происхождения рассчитано на 4 человек. Авто весит всего 420 килограмм, но имеет 4 колеса. Автомобиль даже меньше Смарта - 2,58 метра в длину, 1,35 метра в ширину и 1,5 метра в высоту.

Аккумулятор рассчитан всего на 75 километров хода, максималка - 45 километров в час.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.

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Теги: миниавто, городской автомобиль, ситикар, электрокар
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 16:28
Оценка:  0
гость
Точно на 4 ех?
Boxerogos    18.01.2019, 16:27
Оценка:  0
Boxerogos
Лучше добротный электровелосипед купить чем ЭТО ГОВНО!
zadneprohodchik    18.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Еб. Даон тупо в яму может провалится дай все.
Alex_Shadow    18.01.2019, 16:08
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Полчаса позора - и пьешь смузи на работе!
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