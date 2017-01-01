В США 96-летняя водитель спровоцировала жесткую аварию с поездом - видео
Легковой автомобиль застрял на железнодорожных путях и не мог тронуться с места.
В США произошла жесткая авария на железнодорожном переезде с участием Lincoln Zephyr 2006 года. Видео инцидента опубликовал в Youtube CBS Chicago.
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ДТП произошло в Чикаго. Легковой автомобиль застрял на железнодорожных путях и не мог тронуться с места. За рулем Lincoln была 96-летняя водитель, очевидно, она растерялась и несмотря на приближающийся поезд даже не попыталась выйти из машины.
Ее успели достать из салона прохожие и полицейский в последний момент. Через несколько секунд автомобиль разбил проезжающий на большой скорости поезд.
Ранее сообщалось, что в США из авто выпал 2-летний ребенок - мать спокойно уехала.
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