Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полиция против стритрейсеров: Пятничная подборка #14

Спецтема: Пятничная подборка
Комментариев: 0
Спортивные авто и байки стритрейсеров намного мощнее полицейских машин.
Бэтмобиль однозначно мощнее любой полицейской машины
Бэтмобиль однозначно мощнее любой полицейской машины
Скриншот Youtube

Читай также: Идиоты на суперкарах: Пятничная подборка #13

Спортивные авто и байки стритрейсеров намного мощнее полицейских машин. Зато у полиции больше ресурсов и возможностей действовать организовано. Смогут ли копы поймать нарушителей? Об этом в пятничной подборке #14.

Ранее сообщалось, что тюнингованный “Запорожец“-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911.

Поделись:
Теги: авто, полиция, копы, стрирейсеры, полицейская погоня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь