Полиция против стритрейсеров: Пятничная подборка #14

Спортивные авто и байки стритрейсеров намного мощнее полицейских машин.

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Спортивные авто и байки стритрейсеров намного мощнее полицейских машин. Зато у полиции больше ресурсов и возможностей действовать организовано. Смогут ли копы поймать нарушителей? Об этом в пятничной подборке #14.

Ранее сообщалось, что тюнингованный “Запорожец“-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911.