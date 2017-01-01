Какие автомобили приобретали украинские богачи в 2018 году - статистика

Самым популярным премиальным автомобилем стал седан Audi A3.

В Украине новый лидер в категории премиальных авто. Статистику за 2018 год опубликовал Авто24.

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Самым популярным премиальным автомобилем стал седан Audi A3. Связано это с “дизельгейтом“, из-за которого автомобили продавали с очень большой скидкой.

На втором месте - Mercedes-Benz GLE. Третьими к концу года пришел BMW X5.

На втором месте - Mercedes-Benz GLE. Третьими к концу года пришел BMW X5 auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что каждый день в 2018 году ловили 30 пьяных водителей.