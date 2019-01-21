Каким будет новый Шулявский мост: первые официальные изображения

Путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами.

В Сети появились фотографии новой развязки на Шулявке. Фото опубликовало Новое время.

Читай также: Стало известно, как проходит ремонт Шулявского моста

По словам зам главы КГГА Дмитрия Давтяна Шулявский путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами. Также будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра.

Обойдется проект в 0,83 млрд гривен, работы займут один, или два года.

На развязке будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра nv.ua

Ранее Кличко рассказал, сколько времени нужно на ремонт Шулявского моста.