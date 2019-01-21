Каким будет новый Шулявский мост: первые официальные изображения
Путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами.
В Сети появились фотографии новой развязки на Шулявке. Фото опубликовало Новое время.
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По словам зам главы КГГА Дмитрия Давтяна Шулявский путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами. Также будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра.
Обойдется проект в 0,83 млрд гривен, работы займут один, или два года.
Ранее Кличко рассказал, сколько времени нужно на ремонт Шулявского моста.
Полная версия правил
чи не забагато !?
за такі гроші можна і четверту частину зробити :-)
Работы займут один или 2 года... просчёт вели лучшие умы, и потратили на разработку 500 млн...(условно)