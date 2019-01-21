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Каким будет новый Шулявский мост: первые официальные изображения

Комментариев: 4
Путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами.
Обойдется проект в 0,83 млрд гривен
Обойдется проект в 0,83 млрд гривен
nv.ua

В Сети появились фотографии новой развязки на Шулявке. Фото опубликовало Новое время.

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По словам зам главы КГГА Дмитрия Давтяна Шулявский путепровод будет в виде неполного клевера с тремя съездами. Также будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра. 

Обойдется проект в 0,83 млрд гривен, работы займут один, или два года.

На развязке будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра
На развязке будет оборудована велодорожка шириной в 2 метра
nv.ua

Ранее Кличко рассказал, сколько времени нужно на ремонт Шулявского моста.

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Теги: Шулявская развязка, ремонт, Киев
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Комментариев (4)
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pkm    21.01.2019, 17:37
Оценка:  0
pkm
А негры и дальше будут палатки ставить под мостом с тряпками?
гость  (аноним)  21.01.2019, 17:12
Оценка:  +1
гость
а що заважає знести будівлю КРАПКИ !??
гость  (аноним)  21.01.2019, 17:06
Оценка:  0
гость
830 млн грн за чверть мосту (пів-мосту без змін)
чи не забагато !?
за такі гроші можна і четверту частину зробити :-)
гость  (аноним)  21.01.2019, 16:57
Оценка:  +2
гость
Вы сначала разберите его...
Работы займут один или 2 года... просчёт вели лучшие умы, и потратили на разработку 500 млн...(условно)
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