На заброшенном складе нашли сумасшедшую коллекцию из 81-го ретроавто

Кроме редких исключений, машины в не самом лучшем состоянии, зато есть много редких экземпляров.

В Сети появились фотографии заброшенного склада автомобилей. В этот раз - во Франции. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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В общей сложности найдена 81 заброшенка. Кроме редких исключений, машины в не самом лучшем состоянии, поэтому нашли их вовремя. Зато в коллекции есть очень редкие авто, например - французский Rolland-Pilain 1924 года.

Самый круто автомобиль со склада - суперкар Lamborghini Miura 1968 года с 3,9-литровым V12 на 350 л. с. и пробегом 77 тыс. км, который сейчас могут продать за 400-600 тыс. евро.

Кроме этих авто, также найдены Porsche 356 1953 года, Jaguar E-Type 1961 года и Chevrolet Corvette 1981-го и другие.

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