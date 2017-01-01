В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"
Вырученные деньги отдадут на благотворительность.
В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"
© topgir.com.ua
Фото 1/5
В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"
Показать полный текст
Реклама
В США продают 4 Chevrolet Camaro, которые принимали участие в съемках серии фильмов “Трансформеры“ в главной роли - Бамблби.
Читай также: ТОП-5 самых глупых автомобильных киноштампов
Автомобиль продают на аукционе Barrett-Jackson. Одна машина участвовала в съемках фильмах “Трансформеры” и “Трансформеры: Месть падших”, два других авто - в “Трансформеры 3: Темная сторона Луны” и “Трансформеры: Эпоха истребления”.
Chevrolet Camaro последнего поколения - в фильме “Трансформеры: Последний рыцарь”.
Вырученные деньги передадут на благотворительность.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось захватывающее видео настоящей полицейской перестрелки.
Полная версия правил