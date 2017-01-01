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В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"

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Вырученные деньги отдадут на благотворительность.
В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"
© topgir.com.ua
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В США продают 4 Chevrolet Camaro из серии фильмов "Трансформеры"
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В США продают 4 Chevrolet Camaro, которые принимали участие в съемках серии фильмов “Трансформеры“ в главной роли - Бамблби.

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Автомобиль продают на аукционе Barrett-Jackson. Одна машина участвовала в съемках фильмах “Трансформеры” и “Трансформеры: Месть падших”, два других авто - в “Трансформеры 3: Темная сторона Луны” и “Трансформеры: Эпоха истребления”. 

Chevrolet Camaro последнего поколения - в фильме “Трансформеры: Последний рыцарь”.

Вырученные деньги передадут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось захватывающее видео настоящей полицейской перестрелки.

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Теги: Chevrolet Camaro, Трансформеры, интересные авто
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