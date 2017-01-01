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Прибор зашкалил: Под Киевом водитель установил новый рекорд опьянения

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Пытаться побить этот рекорд не стоит, ведь уже 3,0 промилле считаются критическим уровнем.
Водитель пытался отрицать то, что вообще употреблял алкоголь
Водитель пытался отрицать то, что вообще употреблял алкоголь
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Предыдущий рекордный уровень алкоголя в крови 4,94 промилле побил водитель в Киевской области. Об этом сообщает зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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Новый рекорд - 5,0 промилле. И пытаться побить этот рекорд не стоит, ведь уже 3,0 промилле  считаются критическим уровнем.

Водитель-нарушитель не просто вел машину при 5,0 промилле, он еще и пытался отрицать то, что употреблял алкоголь.

Ранее сообщалось, что сын депутата ловко вернул в суде права, изъятые за пьяное вождение.

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Теги: пьяные водители, неадекватные водители, рекорд
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