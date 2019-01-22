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В украинских городах исчезнут маршрутки - Омелян

Комментариев: 4
По словам министра, маршруткам в украинских городах не место.
В последнее время возросло количество ДТП с участием маршруток
В последнее время возросло количество ДТП с участием маршруток
kiev.informator.ua

Маршрутные такси ждут масштабные проверки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью 5 каналу.

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“В свое время была сделана большая ошибка, когда был наложен мораторий на любые проверки. В итоге мы получили то, что имеем на сегодня - абсолютную бесконтрольность по безопасности. С 1 января 2019 года он мораторий уже остановлен, слава Богу, и мы выходим на полноценные проверки не только подвижного состава, но и автобаз, состояния водителей и всего прочего”, - заявил Омелян.

По словам министра, маршруткам в украинских городах не место - их функцию будут выполнять крупные автобусы.

Ранее сообщалось, что возле метро "Житомирская" легковушка Volkswagen разбилась о маршрутку.

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Теги: маршрутки, транспорт, Омелян
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Комментариев (4)
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Dormidont955    22.01.2019, 14:44
Оценка:  +3
Dormidont955
Главное, не забыть цены повысить на автобусы, которые и так не дождаться, гривен до 30. Чтобы больше пешком ходили - для здоровья полезнее.
Boxerogos    22.01.2019, 14:41
Оценка:  +1
Boxerogos
Кому нужны будут какие-то маршрутки,если полоумный американский очкарик омелян всех желающих будет катать совершенно бесплатно на ГиперZaloope!))))))))))))
gdanovakiev    22.01.2019, 14:17
Оценка:  +4
gdanovakiev
Уже и не верится, что маршрутки когда нибудь исчезнут из Киева...
Андрейка  (аноним)  22.01.2019, 14:16
Оценка:  +3
Андрейка
Гиперлуп тебе в залyпy
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