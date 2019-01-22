В украинских городах исчезнут маршрутки - Омелян

По словам министра, маршруткам в украинских городах не место.

В последнее время возросло количество ДТП с участием маршруток kiev.informator.ua

Маршрутные такси ждут масштабные проверки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью 5 каналу.

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“В свое время была сделана большая ошибка, когда был наложен мораторий на любые проверки. В итоге мы получили то, что имеем на сегодня - абсолютную бесконтрольность по безопасности. С 1 января 2019 года он мораторий уже остановлен, слава Богу, и мы выходим на полноценные проверки не только подвижного состава, но и автобаз, состояния водителей и всего прочего”, - заявил Омелян.

По словам министра, маршруткам в украинских городах не место - их функцию будут выполнять крупные автобусы.

Ранее сообщалось, что возле метро "Житомирская" легковушка Volkswagen разбилась о маршрутку.