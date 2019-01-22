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Купленный на запчасти ржавый VW Transporter оказался настоящим сокровищем

Комментариев: 1
Авто было куплено под запчасти всего за 2500 долларов.
Купленный на запчасти ржавый VW Transporter оказался настоящим сокровищем
© autocentre.ua
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Купленный на запчасти ржавый VW Transporter оказался настоящим сокровищем
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В немецком городе Айфель нашли редчайший Volkswagen T1 Samba. Выпущенный 27 августа 1951 года микроавтобус относится к первому поколению Transporter.

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Это более комфортный вариант знаменитого микроавтобуса - он отличается багажником на крыше и раздвижной матерчатой крышей.

Интересно, что авто было куплено под запчасти всего за 2500 долларов. Обнаружив табличку с датой выпуска (одна такая табличка стоит 5-значную сумму), новые владельцы поняли, какое сокровище попало им в руки - всего таких машин было выпущено только 269 штук.

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Автомобиль в ужасном состоянии, сохранилось до 35% деталей. Но покупатели решили его полностью восстановить - на ремонт придется потратить, предположительно 100 000 евро.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.

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Теги: интересные автомобили, редкие авто, Volkswagen T1 Samba
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SAId    22.01.2019, 15:28
Оценка:  0
SAId
при переделке не обнаружится ни одной железяки 1951 года...аутентичненько...
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