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В Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова

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Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова.
Номера у автомобиля российские
Номера у автомобиля российские
topgir.com.ua

В Донецке сфотографировали автомобиль LADA с очень нетипичной светотехникой. Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова. Фото опубликовал ТопЖыр.

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Номера авто российские. В данной новости что-то комментировать сложно.

“Интересно, какие у него передние фары? Может с гранатометами?“, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что во всемирном флэшмобе высмеяли “евробляхи“.

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Теги: Донецк, РФ, LADA
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VinsBad    22.01.2019, 18:34
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