В Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова

Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова.

В Донецке сфотографировали автомобиль LADA с очень нетипичной светотехникой. Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова. Фото опубликовал ТопЖыр.

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Номера авто российские. В данной новости что-то комментировать сложно.

“Интересно, какие у него передние фары? Может с гранатометами?“, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что во всемирном флэшмобе высмеяли “евробляхи“.