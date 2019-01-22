В Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова
Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова.
В Донецке сфотографировали автомобиль LADA с очень нетипичной светотехникой. Задние фонари авто имеют форму автоматов Калашникова. Фото опубликовал ТопЖыр.
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Номера авто российские. В данной новости что-то комментировать сложно.
“Интересно, какие у него передние фары? Может с гранатометами?“, - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что во всемирном флэшмобе высмеяли “евробляхи“.
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