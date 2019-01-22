В Германии хотят ограничить скорость на знаменитых автобанах
Власти Германии выступили с предложением о введении ограничения скорости на знаменитых автобанах. Об этом сообщает Авто24.
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Кроме своего идеального покрытия, автобаны в Германии знамениты отсутствием ограничения скорости. Но возможность “вдавить педаль газа в пол“ скоро могут запретить.
Все дело в заботе об экологии. Новые и более строгие эко-стандарты сулят Германии штрафы за несоблюдение выбросов углерода и азота.
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В попытках понизить количество выбросов немцы планируют увеличить стоимость топлива, способствовать повышению спроса на электрокары и установить ограничение в скорости на автобанах до 130 км в час. Предложение может войти в силу уже с 2023 года.
Ранее сообщалось, сколько нужно платить за проезд по автобанам Европы.
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