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В Германии хотят ограничить скорость на знаменитых автобанах

Комментариев: 1
Новые эко-стандарты сулят Германии штрафы за несоблюдение выбросов углерода и азота.
Обложка альбома Kraftwerk - Autobahn
Обложка альбома Kraftwerk - Autobahn
wikipedia.org

Власти Германии выступили с предложением о введении ограничения скорости на знаменитых автобанах. Об этом сообщает Авто24.

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Кроме своего идеального покрытия, автобаны в Германии знамениты отсутствием ограничения скорости. Но возможность “вдавить педаль газа в пол“ скоро могут запретить.

Все дело в заботе об экологии. Новые и более строгие эко-стандарты сулят Германии штрафы за несоблюдение выбросов углерода и азота.

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В попытках понизить количество выбросов немцы планируют увеличить стоимость топлива, способствовать повышению спроса на электрокары и установить ограничение в скорости на автобанах до 130 км в час. Предложение может войти в силу уже с 2023 года.

Ранее сообщалось, сколько нужно платить за проезд по автобанам Европы.

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Теги: автобан, Германия, правила
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
iviss    22.01.2019, 19:23
Оценка:  0
iviss
Это один из не многих пароков у законопослушных и педантичных немцев, забери его и немцы взбунтуют. Уже как то предлагали законопроект об ограничении скорости, который естественно провалился.
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