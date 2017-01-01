ТЕСТ: Угадайте значение иностранных дорожных знаков

Иностранные дорожные знаки могут оказаться весьма необычными и неожиданными.

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Имеете большой стаж вождения и уверены, что видели все дорожные знаки, которые только возможны? А есть ли у вас опыт чтения иностранных дорожных знаков? Поверьте, они могут оказаться весьма необычными и неожиданными. Решились? Тогда вперед! В путешествие по дорогам разных стран!

Ранее сообщалось, что власти США оригинально решили проблему кражи дорожных знаков.