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ТЕСТ: Угадайте значение иностранных дорожных знаков

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Иностранные дорожные знаки могут оказаться весьма необычными и неожиданными.
Вперед в путешествие по дорогам разных стран!
Вперед в путешествие по дорогам разных стран!
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Имеете большой стаж вождения и уверены, что видели все дорожные знаки, которые только возможны? А есть ли у вас опыт чтения иностранных дорожных знаков? Поверьте, они могут оказаться весьма необычными и неожиданными. Решились? Тогда вперед! В путешествие по дорогам разных стран!

 

Ранее сообщалось, что власти США оригинально решили проблему кражи дорожных знаков.

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Теги: тест, дорожные знаки, мир
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