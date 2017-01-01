Дороги в Киеве парализовало 9-бальными пробками из-за сильного снегопада

Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре.

Ситуация на дорогах по состоянию на 11:55 google.com/maps

В среду, 23 января, дороги столицы остановил сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Читай также: Под Уманью работники дорожной службы наносили разметку на снег - фотофакт

Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре. Также сильно усложнено движение на всех мостах через Днепр в сторону правого берега - особенно сложная ситуация на мосту Патона.

Кроме этого, трудно проехать на трассе Киев-Одесса, где выпало до 22 см снега.

Киев буквально остановился в пробках google.com/maps

Также в городе участились случаи ДТП google.com/maps

Ранее сообщалось, что делать, если машина застряла на снегу.