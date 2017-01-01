Дороги в Киеве парализовало 9-бальными пробками из-за сильного снегопада
Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре.
В среду, 23 января, дороги столицы остановил сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре. Также сильно усложнено движение на всех мостах через Днепр в сторону правого берега - особенно сложная ситуация на мосту Патона.
Кроме этого, трудно проехать на трассе Киев-Одесса, где выпало до 22 см снега.
Ранее сообщалось, что делать, если машина застряла на снегу.
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