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Дороги в Киеве парализовало 9-бальными пробками из-за сильного снегопада

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Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре.
Ситуация на дорогах по состоянию на 11:55
Ситуация на дорогах по состоянию на 11:55
google.com/maps

В среду, 23 января, дороги столицы остановил сильный снегопад. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Пробки наблюдаются почти на всех улицах города в центре. Также сильно усложнено движение на всех мостах через Днепр в сторону правого берега - особенно сложная ситуация на мосту Патона.

Кроме этого, трудно проехать на трассе Киев-Одесса, где выпало до 22 см снега.

Киев буквально остановился в пробках
Киев буквально остановился в пробках
google.com/maps

Также в городе участились случаи ДТП
Также в городе участились случаи ДТП
google.com/maps

Ранее сообщалось, что делать, если машина застряла на снегу.

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Теги: пробки, карта пробок, Киев
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