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В Киеве из-за снегопада сбился график общественного транспорта

Комментариев: 3
На дорогах Киева снег с гололедом, поэтому транспорт вынужден ездить медленнее.
Утром в среду многие жители столицы добирались на работу с приключениями
Утром в среду многие жители столицы добирались на работу с приключениями
gazetavv.com

Из-за сильного снегопада в столице сбился с графика общественный транспорт. Об этом сообщает Киевпастранс.

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"Пассажиры! Общественный транспорт опаздывает - движение осуществляется с отклонением от графика движения. Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом. Безопасность в приоритете", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся новенькие турецкие автобусы.

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Теги: транспорт, Киев, снегопад, гололед
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Комментариев (5)
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Lukovsmm    23.01.2019, 14:28
Оценка:  0
Lukovsmm
гагага
Lukovsmm    23.01.2019, 14:28
Оценка:  0
Lukovsmm
все х ре но во в се о к инемся
алех_    23.01.2019, 14:21
Оценка:  0
алех_
Если транспорт ездит медленнее значит транспорт надо чаще пускать а не раз в 30-60 минут. Вот решение почему так не делаете.
алех_    23.01.2019, 14:23
Оценка:  0
алех_
на маршрутах через инет можно глянять как часто ходят и сколько автобусов троллейбусов..Еслибы метро так ходилобы что было?
xМIBx    23.01.2019, 14:14
Оценка:  +2
xМIBx
а что, график был когда то?!
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