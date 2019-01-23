В Киеве из-за снегопада сбился график общественного транспорта
На дорогах Киева снег с гололедом, поэтому транспорт вынужден ездить медленнее.
Из-за сильного снегопада в столице сбился с графика общественный транспорт. Об этом сообщает Киевпастранс.
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"Пассажиры! Общественный транспорт опаздывает - движение осуществляется с отклонением от графика движения. Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом. Безопасность в приоритете", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине появятся новенькие турецкие автобусы.
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