В Киеве из-за снегопада сбился график общественного транспорта

На дорогах Киева снег с гололедом, поэтому транспорт вынужден ездить медленнее.

Утром в среду многие жители столицы добирались на работу с приключениями gazetavv.com

Из-за сильного снегопада в столице сбился с графика общественный транспорт. Об этом сообщает Киевпастранс.

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"Пассажиры! Общественный транспорт опаздывает - движение осуществляется с отклонением от графика движения. Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом. Безопасность в приоритете", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся новенькие турецкие автобусы.