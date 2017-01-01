На дорогах засветился роскошный арабский суперкар Jannarelly Design-1

Разработанный в ОАЭ спорткар Jannarelly Design-1 имеет очень эффектный классический дизайн с изящным удлиненным капотом.

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О любви к суперкарам в ОАЭ знают все - даже служебные полицейские авто в Эмиратах отличаются роскошью. Но если обычно в Дубае можно заметить автомобили иностранного производства, то сейчас появился и первый местный суперкар.

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Разработанный в ОАЭ спорткар Jannarelly Design-1 имеет очень эффектный классический дизайн с изящным удлиненным капотом.

Использование карбона в конструкции позволило сделать авто очень легким - всего 810 кг.

Внутри у авто доработанный V6 на 3,5 литра от Nissan 350Z, мощностью в 325 лошадей. Разгон до 100 - 3,9 секунды, максималка - 220 км в час.

Ранее сообщалось, что купленный на запчасти ржавый VW Transporter оказался настоящим сокровищем.