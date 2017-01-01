Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На дорогах засветился роскошный арабский суперкар Jannarelly Design-1

Комментариев: 0
Разработанный в ОАЭ спорткар Jannarelly Design-1 имеет очень эффектный классический дизайн с изящным удлиненным капотом.
На дорогах засветился роскошный арабский суперкар Jannarelly Design-1
© carscoops.com
Фото 1/5
На дорогах засветился роскошный арабский суперкар Jannarelly Design-1
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

О любви к суперкарам в ОАЭ знают все - даже служебные полицейские авто в Эмиратах отличаются роскошью. Но если обычно в Дубае можно заметить автомобили иностранного производства, то сейчас появился и первый местный суперкар.

Читай также: В Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова

Разработанный в ОАЭ спорткар Jannarelly Design-1 имеет очень эффектный классический дизайн с изящным удлиненным капотом. 

Использование карбона в конструкции позволило сделать авто очень легким - всего 810 кг. 

Внутри у авто доработанный V6 на 3,5 литра от Nissan 350Z, мощностью в 325 лошадей. Разгон до 100 - 3,9 секунды, максималка - 220 км в час.

Ранее сообщалось, что купленный на запчасти ржавый VW Transporter оказался настоящим сокровищем.

Поделись:
Теги: интересные авто, ОАЭ, Jannarelly Design-1
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь