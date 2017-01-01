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Настоящий раритет: В Киеве засветился очень редкий спорткар BMW Z8 Alpina

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Находка очень интересная, ведь всего таких автомобилей существует 555 штук.
При тюнинге уменьшилась мощность авто - c 400 до 381 сил
При тюнинге уменьшилась мощность авто - c 400 до 381 сил
topgir.com.ua

В Киеве засветился редчайший спорткар BMW Z8 Alpina. Находка очень интересная, ведь всего таких автомобилей существует 555 штук. Фото опубликовал ТопЖыр.

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На фото автомобиль на автовозе - скорее всего владелец авто не хотел рисковать редким авто, катаясь на нем по зимней дороге.

Данный автомобиль тюнингован ателье Alpina - у BMW совершенно новый V8 на 4,8 литра. Разгон до 100 занимает 5,3 секунды, максималка - 260 км в час. 

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Интересно, что при тюнинге уменьшилась мощность авто - у стандартного BMW 400 лошадей, у доработанной версии - 381, а значит 19 лошадок сбежали. Впрочем, тюнинг увеличил крутящий момент - 520 Н∙м.

Скорее всего владелец авто не хотел рисковать редким авто, катаясь на нем по зимней дороге
Скорее всего владелец авто не хотел рисковать редким авто, катаясь на нем по зимней дороге
topgir.com.ua

Разгон до 100 занимает 5,3 секунды, максималка - 260 км в час
Разгон до 100 занимает 5,3 секунды, максималка - 260 км в час
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, зачем владелец электрокара Nissan Leaf заезжал на обычную АЗС.

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Теги: интересные авто, BMW Z8 Alpina, Киев
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