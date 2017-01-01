Настоящий раритет: В Киеве засветился очень редкий спорткар BMW Z8 Alpina
В Киеве засветился редчайший спорткар BMW Z8 Alpina. Находка очень интересная, ведь всего таких автомобилей существует 555 штук. Фото опубликовал ТопЖыр.
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На фото автомобиль на автовозе - скорее всего владелец авто не хотел рисковать редким авто, катаясь на нем по зимней дороге.
Данный автомобиль тюнингован ателье Alpina - у BMW совершенно новый V8 на 4,8 литра. Разгон до 100 занимает 5,3 секунды, максималка - 260 км в час.
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Интересно, что при тюнинге уменьшилась мощность авто - у стандартного BMW 400 лошадей, у доработанной версии - 381, а значит 19 лошадок сбежали. Впрочем, тюнинг увеличил крутящий момент - 520 Н∙м.
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