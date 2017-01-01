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Стало известно, сколько "евроблях" растаможили за два месяца

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С 25 ноября 2018 года по 22 ноября 2019 года растаможили 44 тысячи автомобилей.
Льготный период, за который авто можно растаможить с 50% скидкой, подходит к концу
Льготный период, за который авто можно растаможить с 50% скидкой, подходит к концу
depositphotos.com

ГФС заявил об увеличение темпов растаможки автомобилей на иностранной регистрации в Украине.

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Связывают это с тем, что льготный период, за который авто можно растаможить с 50% скидкой, подходит к концу.

С 25 ноября 2018 года по 22 ноября 2019 года растаможили 44 тысячи автомобилей. 

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36,7 тыс. из них - автомобили, которые были ввезены с нарушением таможенных законов Украины. Общая сумма растаможки составила 2,8 млрд грн.

Стоит напомнить, что льготный период истекает 22 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт.

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Теги: евробляхи, статистика, растаможка
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