Стало известно, сколько "евроблях" растаможили за два месяца
С 25 ноября 2018 года по 22 ноября 2019 года растаможили 44 тысячи автомобилей.
ГФС заявил об увеличение темпов растаможки автомобилей на иностранной регистрации в Украине.
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Связывают это с тем, что льготный период, за который авто можно растаможить с 50% скидкой, подходит к концу.
С 25 ноября 2018 года по 22 ноября 2019 года растаможили 44 тысячи автомобилей.
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36,7 тыс. из них - автомобили, которые были ввезены с нарушением таможенных законов Украины. Общая сумма растаможки составила 2,8 млрд грн.
Стоит напомнить, что льготный период истекает 22 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт.
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