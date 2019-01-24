В центре Тернополя троллейбус неожиданно охватило мощным пламенем

Пожар был настолько сильным, что на соседних домах появилась копоть.

В среду, 23 января, в самом центре Тернополя неожиданно вспыхнул троллейбус. Видео инцидента появилось на Youtube.

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Пожар был настолько сильным, что на соседних домах появилась копоть. Судя по видео огонь появился возле гармошки.

Причина пожара - короткое замыкание. К счастью, при пожаре никто не пострадал, но к приезду пожарных троллейбус успел практически полностью выгореть.

Ранее сообщалось, что под Киевом фура перевернулась и буквально встала на дыбы.