В центре Тернополя троллейбус неожиданно охватило мощным пламенем
Пожар был настолько сильным, что на соседних домах появилась копоть.
В среду, 23 января, в самом центре Тернополя неожиданно вспыхнул троллейбус. Видео инцидента появилось на Youtube.
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Пожар был настолько сильным, что на соседних домах появилась копоть. Судя по видео огонь появился возле гармошки.
Причина пожара - короткое замыкание. К счастью, при пожаре никто не пострадал, но к приезду пожарных троллейбус успел практически полностью выгореть.
Ранее сообщалось, что под Киевом фура перевернулась и буквально встала на дыбы.
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