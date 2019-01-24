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В Киеве застрявшую на снегу фуру буксировал премиальный Mercedes S-Class

Комментариев: 2
На кадрах оказалась запечатлена сцена буксира огромной фуры премиальным Mercedes S-Class.
Скорее всего фура пустая, от чего видео не перестает удивлять
Скорее всего фура пустая, от чего видео не перестает удивлять
Скриншот видео

Вчера на Украину обрушилась непогода и многие автомобилисты оказались в снежном плену. особенно непросто пришлось водителям фур, которые часто не могли взобраться вверх по скользкому подъему.

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В такой ситуации на помощь часто приходят другие коллеги-автомобилисты и в связи с этим появилось очень любопытное видео.

На кадрах оказалась запечатлена сцена буксира огромной фуры премиальным Mercedes S-Class. Скорее всего фура пустая, от чего видео не перестает удивлять.

Ранее сообщалось, что выстрел танка в Land Rover Discovery показали в очень сильном замедлении.

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Теги: фура, Mercedes S-Class, Киев
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Комментариев (2)
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Sancho-s    24.01.2019, 17:31
Оценка:  +1
Sancho-s
Коробке ппц
Boxerogos    24.01.2019, 17:17
Оценка:  +2
Boxerogos
Пиздёж!Даже пустую фуру этот кузов не сможет буксировать.Чего только не сделают полоумные клоуны,в надежде что им поверят.)))))))))))
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