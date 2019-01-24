В Киеве застрявшую на снегу фуру буксировал премиальный Mercedes S-Class
На кадрах оказалась запечатлена сцена буксира огромной фуры премиальным Mercedes S-Class.
Вчера на Украину обрушилась непогода и многие автомобилисты оказались в снежном плену. особенно непросто пришлось водителям фур, которые часто не могли взобраться вверх по скользкому подъему.
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В такой ситуации на помощь часто приходят другие коллеги-автомобилисты и в связи с этим появилось очень любопытное видео.
На кадрах оказалась запечатлена сцена буксира огромной фуры премиальным Mercedes S-Class. Скорее всего фура пустая, от чего видео не перестает удивлять.
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