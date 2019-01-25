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Из-за мощных снегопадов в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП

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Снегопады в Украину пришли в среду, 23 января, и зацепили почти все области.
В некоторых областях был ограничен въезд грузового транспорта
В некоторых областях был ограничен въезд грузового транспорта
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В результате сильных снегопадов в Украине за сутки произошло больше тысячи ДТП. Об этом сообщает ТСН.

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Снегопады в Украину пришли в среду, 23 января, и зацепили почти все области. В некоторых областях был ограничен въезд грузового транспорта. Самая напряженная ситуация наблюдалась в Полтавской области, где в снежном плену оказались полторы сотни машин.

На западе Украины непогода сохранилась до сих пор, поэтому жителям рекомендуется сохранять осторожность, по возможности не выезжать на личном авто, не оставлять машины в неположенных местах и без присмотра, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада сбился график общественного транспорта.

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Теги: снегопад, Украина. ДТП, статистика
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    25.01.2019, 13:15
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