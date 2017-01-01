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В Украине засветился редчайший "Бобик"-лимузин

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Удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера.
Хорошо знакомый всем "Бобик" удлинили, добавив третью пару дверей
Хорошо знакомый всем "Бобик" удлинили, добавив третью пару дверей
autocentre.ua

В Украине сфотографировали очень необычный УАЗ 3151. Фото опубликовал Автоцентр.

Хорошо знакомый всем “Бобик“ удлинили, добавив третью пару дверей.

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Фотография может показаться обработанной в фотошопе, но можете не сомневаться - УАЗ-лимузин самый настоящий. Дело в том, что такие удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера. 

Такие же необычные “Бобики“ можно встретить и в других частях света, например, в Египте.

УАЗ-лимузин в Египте - крыша покрашена в белый цвет для меньшего нагрева
УАЗ-лимузин в Египте - крыша покрашена в белый цвет для меньшего нагрева
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.

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Теги: тюнинг, УАЗ 3151, "Буханка"
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