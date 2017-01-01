В Украине засветился редчайший "Бобик"-лимузин
Удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера.
В Украине сфотографировали очень необычный УАЗ 3151. Фото опубликовал Автоцентр.
Хорошо знакомый всем “Бобик“ удлинили, добавив третью пару дверей.
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Фотография может показаться обработанной в фотошопе, но можете не сомневаться - УАЗ-лимузин самый настоящий. Дело в том, что такие удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера.
Такие же необычные “Бобики“ можно встретить и в других частях света, например, в Египте.
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