В Украине засветился редчайший "Бобик"-лимузин

Удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера.

В Украине сфотографировали очень необычный УАЗ 3151. Фото опубликовал Автоцентр.

Хорошо знакомый всем “Бобик“ удлинили, добавив третью пару дверей.

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Фотография может показаться обработанной в фотошопе, но можете не сомневаться - УАЗ-лимузин самый настоящий. Дело в том, что такие удлиненные УАЗы очень популярны в Монголии - их создают местные мастера.

Такие же необычные “Бобики“ можно встретить и в других частях света, например, в Египте.

УАЗ-лимузин в Египте - крыша покрашена в белый цвет для меньшего нагрева autocentre.ua

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